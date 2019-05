Red Rock Capital AG: Veränderung im Vorstand DGAP-Ad-hoc: Red Rock Capital AG / Schlagwort(e): Personalie Red Rock Capital AG: Veränderung im Vorstand 16.05.2019 / 18:59 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Langenhagen - Hannover, den 16. Mai 2019 - Die Red Rock Capital AG (ISIN DE000A1RFML1) gibt bekannt, dass Thomas Prax zum 30. Juni 2019 aus persönlichen Gründen und im besten Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat der Gesellschaft aus dem Vorstand ausscheidet. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Prax für seinen engagierten Einsatz für die Red Rock Capital AG und wünscht ihm auf seinem weiteren beruflichen Weg viel Erfolg. Hinsichtlich einer Nachfolgeregelung befindet sich der Aufsichtsrat bereits in Gesprächen und geht davon aus, den Vorstand kurzfristig neu besetzen zu können. Kontakt Red Rock Capital AG Thomas Prax, Vorstand In den Kolkwiesen 68 30851 Langenhagen - Hannover Tel.: +49 (0)511 676859 110 Fax: +49 (0)511 676859 101 E-Mail: info@redrock-capital.ag Web: http://www.redrock-capital.ag 16.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Red Rock Capital AG In den Kolkwiesen 68 30851 Langenhagen Deutschland ISIN: DE000A1RFML1 WKN: A1RFML Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart EQS News ID: 812671 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 812671 16.05.2019 CET/CEST ISIN DE000A1RFML1 AXC0298 2019-05-16/19:00