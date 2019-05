München (ots/PRNewswire) - Die REC Group

(http://www.recgroup.com/), die führende europäische Marke von

Photovoltaik-Modulen, hat am ersten Tag der Intersolar Europe ein

bahnbrechendes neues Solarmodul vorgestellt. Die REC Alpha Serie

(http://www.recgroup.com/alpha) ist dank einer branchenführenden

Leistung von bis zu 380 Wattpeak (Wp) das leistungsstärkste

60-Zellen-Solarmodul der Welt. RECs einzigartige Hightech-Innovation

basiert auf einer neuen revolutionären Zelltechnologie und einem

patentierten Moduldesign.



CEO Steve O'Neil ist von Alpha begeistert: "Bei REC denken wir

immer auch an die nächste Generation. Und wir vertrauen auf die

Leistung der Technologie der nächsten Generation. Alpha bietet uns

eine komplett neue Technologie für die Erzeugung von Solarstrom.

Dieses Modul ist leistungsmäßig dem, was heute auf dem Markt

erhältlich ist, einen großen Schritt voraus. Durch ein derart

hochwertiges Modul setzten wir einmal mehr neue Trends und schaffen

eine "Win-Win-Win"-Situation für REC, unsere Partner und

Solarexperten sowie Hauseigentümer und Unternehmen, die künftigen

Generationen eine bessere Welt hinterlassen wollen."



Dank RECs führender Rolle in der Halbzelltechnologie (https://www.

recgroup.com/en/rec-launches-high-performance-twinpeak-series-solar-p

anels-major-rooftop-markets-worldwide), basiert Alpha auf 120

halbierten Heterojunction-Zellen und einer fortschrittlichen

Verbindungstechnologie, entwicklet von den führenden Ingenieuren aus

Deutschland und Singapur. In der HJT-Technologie vereint REC die

Vorteile kristalliner Silizium-Solarzellen mit denen von

Dünnschicht-Technologien und gewährleistet so deutlich mehr Effizienz

und Energieertrag, auch bei hohen Temperaturen. Das neue Produkt ist

auch als vollschwarzes Modul für eine hohe Ästhetik (bis zu 375 Wp)

erhältlich. An Bord sind auch RECs wegweisendes und preisgekröntes

"Zwillings"-Design (https://www.recgroup.com/en/rec-launches-high-per

formance-twinpeak-series-solar-panels-major-rooftop-markets-worldwide

) für höhere Leistung bei Teilverschattung und RECs einzigartiges

dünnes Rahmendesign für Scheelasten von bis zu 7000 Pa.



Die Alpha Serie bietet die weltweit höchste Energiedichte bei

einem 60-Zellenmodul, ein wichtiger Gesichtspunkt bei räumlich

begrenzter Fläche wie Dachinstallationen. Mit der REC Alpha Serie

erhalten die Kunden bei gleicher Fläche und Modulzahl über 20 Prozent

mehr Leistung - oder anders ausgedrückt, denselben Energieertrag bei

weniger Fläche. Dies verringert die Systemkosten.



Über REC Group:



Seit seiner Gründung 1996 in Norwegen hat sich REC zu einem

führenden, integrierten Unternehmen für Solarenergie entwickelt.

Durch seine eigene vertikal integrierte Fertigung von Silizium über

Wafer und Zellen bis hin zu hochwertigen Solarmodulen und

sogarKomplettlösungen, bietet REC eine verlässliche Quelle für

saubere Energie weltweit. REC ist bekannt für seine hohe

Produktqualität, welche durch die niedrigsten Reklamationsraten der

gesamten Industrie bestätigt wird. Das Unternehmen hat seinen

Hauptsitz in Norwegen sowie operativen Geschäftssitz in Singapur und

gehört zu Bluestar Elkem. Mit 2.000 Mitarbeitern weltweit produziert

REC Qualitätsmodule mit einer Kapazität von 1,5 GW jährlich.



Mehr Informationen unter recgroup.com (http://recgroup.com/) oder

LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/rec_/), Twitter

(https://twitter.com/RECGroupMedia), Facebook

(https://www.facebook.com/RECGroupSolar/)



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/888461/REC_Logo.jpg



Photo -

https://mma.prnewswire.com/media/888460/REC_Alpha_Datasheet.jpg



Originaltext: REC Solar Group

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100067821

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100067821.rss2



Pressekontakt:

Agnieszka Schulze

Head of Global PR, REC Group

Tel.: +49 89 54 04 67 225

E-Mail: agnieszka.schulze@recgroup.com

REC Solar EMEA GmbH

Leopoldstraße 175

80804 München, Deutschland

Geschäftsführer: Cemil Seber

Amtsgericht: München HRB 180306

Ust.-ID: DE266243545