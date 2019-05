Biel (ots) - Die Data Center Biel AG, ein Schwesterunternehmen der

DataHub Networks AG, hat mit Mathias-Ulrich Koch seit Mai 2019 einen

neuen CEO im Mandatsverhältnis, der über langjährige Erfahrung im

internationalen Wholesale und Datacenter Business verfügt.

Mathias-Ulrich Koch verantwortet die gezielte Ausrichtung und

Nutzung, sowie die Vermarktung der 3'000 Quadratmeter

Datacenter-Nutzfläche. Gleichzeitig treibt das Schwesterunternehmen

DataHub Networks AG die Nutzung eines der grössten Glasfasernetze der

Schweiz mit 2'400 Kilometern voran. Das einzigartige Glasfasernetz

bietet georedundante Point-to-Point-Verbindungen für eine optimale

schweizweite Standortvernetzung.



Das Data Center Biel verfügt im Verbund mit ihrem

Schwesterunternehmen DataHub Networks als einziges Schweizer Data

Center über das Nutzungsrecht an 2'400 Kilometern Glasfaserkabel.

Diese führen Bahngleisen entlang und sind durch 46 Zugangspunkte an

zentral gelegenen Bahnhöfen über die ganze Schweiz vernetzt. «Mit

einem der grössten Glasfasernetze der Schweiz setzen wir auf

Stabilität, den Standortvorteil Biel (Espace Mittelland) und

fokussieren uns verstärkt auf eine internationale Kundenbasis und

Schweizer Grossunternehmen,» so Mathias-Ulrich Koch.



Nicht nur die zukunftssichere Glasfaserkabel Technologie, welche

als Übertragungsmedium hohe Bandbreitenreserven sicherstellt, trägt

als POS-Vorteil zum Erfolg des Datacenters bei, sondern auch die

hocheffiziente und sichere IT-Infrastruktur. Das Data Center Biel

weist mit einem PUE von 1,35 eine äusserst hohe Energieeffizienz auf

und ist für High-Performance-Computing mit Energiedichten von bis zu

15-20 kW pro Rack ausgelegt. Dies entspricht etwa der zehnfachen

Leistung herkömmlicher Rechenzentren.



Originaltext: Data Center Biel

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100067820

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100067820.rss2



Kontakt:

Achim Supp

C-Matrix Communications AG



achim.supp@cmatrix.ch