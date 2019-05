Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Union und SPD sacken gut eine Woche vor Europawahl ab

Gut eine Woche vor der Europawahl am 26. Mai sacken einer ARD-Umfrage zufolge Union und SPD ab. Der am Donnerstag veröffentlichten Befragung des Instituts Infratest dimap zufolge erreicht die CDU/CSU 28 Prozent (minus eins) und die SPD 17 Prozent (minus zwei). Für die Grünen werden ebenfalls 17 Prozent vorhergesagt (auch minus zwei). Die AfD verbessert sich demnach um zwei Punkte auf zwölf Prozent. Die Linkspartei und die FDP bleiben jeweils bei sieben Prozent.

Merkel will kein weiteres politisches Amt ausüben

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ausgeschlossen, dass sie nach ihrem Abschied aus dem Kanzleramt ein weiteres politisches Amt annehmen oder nach Brüssel wechseln würde.

Europäische Finanzminister begrüßen Verschiebung von Strafzöllen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und mehrere seiner europäischen Amtskollegen haben die von US-Präsident Donald Trump laut Berichten geplante Verschiebung des Beschlusses zu Auto-Strafzöllen begrüßt und ihre Hoffnung auf eine Belebung der Weltwirtschaft durch eine Beilegung des Streits ausgedrückt.

Commerzbank/Schubert: EZB sollte Inflationsziel anders interpretieren

Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte ihr Inflationsziel nach Einschätzung der Commerzbank flexibler interpretieren. Der EZB-Experte der Commerzbank, Michael Schubert, sagte vor dem Hintergrund von Debatten über eine mögliche Strategiediskussion innerhalb der EZB: "Das Problem liegt darin, dass sie versucht haben, das Inflationsziel möglichst schnell zu erreichen. Die Lösung liegt darin, dass sie ihren Zielwert anders interpretieren."

BDI: Europa sollte bei 5G unabhängig von US-Druck entscheiden

Die deutsche Industrie hat Europa beim Ausbau der 5G-Netzinfrastruktur zur Standfestigkeit gegenüber den USA auffordert und herstellerunabhängige Sicherheitsvorgaben angemahnt. Zuvor hatte Präsident Donald Trump amerikanischen Unternehmen per Dekret die Nutzung von Telekommunikationstechnik "ausländischer Gegner" untersagt. Auch stufte das US-Handelsministerium den chinesischen Technologiekonzern Huawei Technologies Co. als Unternehmen ein, das nicht im Interesse der USA sei. Durch die Entscheidung kann der Verkauf oder Transfer von amerikanischer Technologie an Huawei limitiert werden.

Merkel und Rutte wollen bei 5G-Netzausbau keinen grundsätzlichen Ausschluss

Deutschland und die Niederlande halten an ihrem Kurs beim Ausbau der 5G-Netzinfrastruktur fest und werden sich nicht amerikanischem Druck zum grundsätzlichen Ausschluss eines chinesischen Technologiekonzerns beugen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte sagten am Donnerstag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin, dass sicherheitsrelevante Kriterien angewandt würden, aber nicht unabhängig von der Erfahrung mit Unternehmen.

Studie: Clickworker weltweit trainieren die Algorithmen für autonomes Fahren

Für das autonome Fahren sind enorme Datenmengen nötig - und Menschen, die lernenden Maschinen zunächst das Hören, Sehen und umsichtige Fahren beibringen. Diese Arbeit leisten sogenannte Clickworker auf der ganzen Welt für 1 bis 2 Euro Stundenlohn, wie es in einer von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Studie heißt. Die Internetarbeiter sitzen derzeit vor allem in Venezuela.

AfD-Politiker Otten scheitert erneut bei Wahl des Bundestagsvizepräsidenten

Die AfD stellt weiterhin keinen Vizepräsidenten des Bundestags. Ihr Kandidat Gerold Otten scheiterte am Donnerstag im zweiten Versuch, sich in das Amt wählen zu lassen. Für ihn stimmten in geheimer Wahl 205 Abgeordnete, 399 votierten mit Nein, 26 enthielten sich. Damit verfehlte Otten die notwendige absolute Mehrheit von 355 Stimmen.

Philly-Fed-Index steigt im Mai stärker als erwartet

Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich im Mai spürbar aufgehellt. Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia stieg auf plus 16,6 Punkte von plus 8,5 im April. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Anstieg auf plus 10,0 erwartet.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sinken stärker als erwartet

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 11. Mai 2019 stärker als erwartet abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 16.000 auf 212.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten lediglich einen Rückgang auf 220.000 vorhergesagt. Für die Vorwoche wurde der Wert mit 228.000 bestätigt. Der gleitende Vierwochendurchschnitt verringerte sich gegenüber der Vorwoche um 3.000 auf 225.000. In der Woche zum 4. Mai erhielten 1,66 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung, 28.000 weniger als in der Vorwoche.

US-Baubeginne im April kräftig gestiegen

Die Neubautätigkeit in den USA hat sich im April deutlich ausgeweitet. Die Zahl der ersten Spatenstiche erhöhte sich im Vergleich zum Vormonat um 5,7 Prozent auf einen hochgerechneten Jahreswert von 1,235 Millionen. Volkswirte hatten eine Zunahme um 5,4 Prozent prognostiziert.

Irans Außenminister schließt Dialog mit den USA weiterhin aus

Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif hat einen Dialog mit den USA zum Abbau der aktuellen Spannungen ausgeschlossen. "Nein, es gibt keine Möglichkeit für Verhandlungen", sagte Sarif vor Journalisten nach Angaben der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo in Tokio. Demnach war er gefragt worden, ob er offen für bilaterale Gespräche mit Washington sei, um die Spannungen abzubauen.

Iran trifft Vorbereitungen zur Erhöhung der Uranproduktion

Der Iran hat am Donnerstag angekündigt, Vorbereitungen zur Erhöhung der Produktion von angereichertem Uran und schwerem Wasser zu treffen. "Der Prozess zur Erhöhung der Kapazität und des Produktionsrhythmus von angereichertem Uran und schwerem Wasser hat am Tag begonnen, als der Präsident dies angeordnet hat", sagte ein Sprecher der Iranischen Atomenergiebehörde, Behrus Kamalwandi, am Donnerstag laut der Nachrichtenagentur Isna.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 16, 2019 13:05 ET (17:05 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.