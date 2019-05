Berlin (ots) - Die Europawahl rückt näher - aber wissen auch schon alle Wählerinnen und Wähler, wem sie am nächsten Sonntag ihre Stimme geben wollen? In einer repräsentativen Emnid-Umfrage für den Nachrichtensender WELT kündigen 74 Prozent der Deutschen ihre Teilnahme an der Europa-Wahl an. Nur 23 Prozent wollen nicht wählen.



Allerdings wissen 35 Prozent der Wahlwilligen noch nicht, bei welcher Partei sie ihr Kreuz machen sollen. 40 Prozent haben sich für den Wahlsonntag schon auf eine Partei festgelegt.



Immerhin 21 Prozent der Wählerinnen und Wähler wollen bei der Europawahl anders wählen als sie es bei einer Bundestagswahl täten. 46 Prozent machen da keinen Unterschied und wollen nächsten Sonntag dieselbe Partei wählen, die sie auch bei einer Bundestagswahl wählen würden.



Wie auch immer die Wahl ausgeht - viel Vertrauen in die künftige Stärke Europas haben die Deutschen nicht. Nur 32 Prozent der Befragten sehen die EU perspektivisch auf Augenhöhe mit China und den USA. 59 Prozent glauben hingegen nicht, dass die EU als Global Player gleichberechtigt neben den USA und China bestehen kann.



Feldzeit: 15.05.2019 Befragte: ca. 1.000



