Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die IC-Projekte (IC=integrierte Schaltung) von Hangzhou, Hauptstadt der Provinz Zhejiang im Osten Chinas, hat im ersten Quartal dieses Jahres Investitionen von 163 Mio. Yuan angelockt, eine Steigerung von 24,1 gegenüber dem Vorjahr. Diese Daten hat das Büro für Investitionsförderung von Hangzhou herausgegeben.



Der IC-Sektor hat sich zu einem Eckpfeiler der elektronischen Informationsindustrie in Hangzhou entwickelt und 2018 einen Umsatz von 19,1 Mrd. Yuan erwirtschaftet.



Hangzhou ist eines der wichtigsten IC-Designzentren in China. Dort sind 122 IC-Konzerne angesiedelt, viele davon Marktführer.



So hat beispielsweise Hangzhou C-SKY Microsystems Co., Ltd., Chinas einziger Anbieter einer eigenentwickelten integrierten 32-Bit-CPU, 2001 in Hangzhou seine Zelte aufgeschlagen. Seine Produkte wie Elektronikgeräte, Chips und grundlegende Softwareprodukten genießen im ganzen Land einen ausgezeichneten Ruf.



In der Stadt haben sich IC-Designhäuser wie Hangzhou Silan Microelectronics (ein führender chinesischer Integrated Device Manufacturer oder IDM), Sage Microelectronics (dessen Bridge-Reihe bei verkauften Stückzahlen weltweit den dritten Platz belegt) und Hangzhou ZhongKe Microelectronics (dessen Chips im Beidou-Satellitennavigationssystem verbaut sind) angesiedelt.



Derweil wird Hangzhou für Fachkräfte aus Wissenschaft und Technologie immer attraktiver. Laut Statistik lag der Nettozulauf solcher Fachkräfte 2018 bei 12,6 Prozent, was Shanghai mit 2,07 Prozent und Peking mit 0,24 Prozent übertrifft.



Diese Erfolge sind auf Initiativen der Stadt zurückzuführen, mit denen günstige Rahmenbedingungen für das Wachstum eines innovativen IC-Sektors geschaffen wurden.



Im Januar 2018 verkündete Hangzhou die Gründung der Qingshan Lake Micro-Nano Smart Manufacturing Town mit Fokus auf intelligente Sensoren und Chip-Designs, F&E, Versuche und Verpackung sowie Anwendungsintegration intelligenter Sensoren. Bislang wurden dort in 26 Micro-Nano-Projekte 7,92 Mrd. Yuan investiert.



Um die Rolle der IC-Industrie in der Informationswirtschaft zu stärken, hat Hangzhou im Juli 2018 Sonderregelungen erlassen, um relevante Projekte zu fördern und Sonderförderungen für IC-Unternehmen zu ermöglichen.



Hangzhous IC-Industrie deckt die gesamte Industriekette ab: Design, Fertigung, Verpackung und Test, Materialien, Geräte und alle anderen Bereiche. Laut einem Funktionär des Büros für Investitionsförderung von Hangzhou liegt die Stadt chinaweit beim Design von integrierten CPU, Mikro- und Millimeterwellen-IC sowie digitalen Audio- und Videolösungen an der Spitze. Das Büro will die Entwicklung des IC-Sektors gemeinsam mit relevanten Institutionen und Unternehmen weiter voranbringen.



