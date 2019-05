Gorzów Wielkopolski, Polen (ots/PRNewswire) - Universal Fibers, Inc. feierte am 13. Mai 2019 die Eröffnung seines neuen Werkes in Europa. An der Veranstaltung nahmen globale Kunden und Industriepartner von Universal Fibers sowie Führungskräfte und Beamte aus Gorzów Wielkopolski, Polen, teil.



"Wir freuen uns sehr, unsere neueste Produktionsstätte hier in Polen zur Unterstützung unserer geschätzten Kunden in Europa zu eröffnen", sagte Marc Ammen, CEO von Universal Fiber Systems. "Dies steht im Einklang mit unserer Strategie für globales Wachstum, die 2009 mit der Expansion nach Asien und später nach Großbritannien begann. Seitdem ist die Kundenresonanz enorm, und wir übernehmen mit unseren branchenführenden Produkten, Qualität und Dienstleistungen die Führungsrolle."



Das Werk ist von der Extrusion bis zum fertigen Garn für verschiedene Chemikalien, einschließlich Typ 6- und 66-Nylon, vollständig vernetzt und beliefert europäische Teppichhersteller in den Bereichen Handel, Wohnen und Fahrzeuge. "Diese neue Anlage ist eine weitere Investition in unser Engagement, unseren Kunden ein Höchstmaß an Qualität und Service zu bieten", erklärt Phil Harmon, Präsident von Universal Fibers. "Als globales Unternehmen setzen wir unsere führenden Technologien aus den USA und Asien nun lokal auf dem europäischen Markt ein. Wir könnten mit dieser Investition und der Plattform, mit der Universal Fibers die Expansion in dieser Region vorantreiben kann, nicht zufriedener sein."



"Universal Fibers ist eine von zwei Geschäftseinheiten innerhalb von Universal Fiber Systems", sagt Marc Ammen. "Mit dem Wachstum unseres Unternehmensportfolios unterstützt dieses Werk die Synergiemöglichkeiten, die derzeit in den USA, Europa und China für unsere zweite Geschäftseinheit Premiere Fibers bestehen."



Informationen zu Universal Fibers, Inc.: Universal Fibers, Inc. ist eine von zwei Geschäftseinheiten innerhalb von Universal Fiber Systems, LLC, mit Premiere Fibers, Inc. als zweiter Geschäftseinheit. Universal Fibers, Inc. mit Sitz in Bristol, Virginia USA, und Produktionsstätten in Europa, Thailand und China ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen, lösungsgefärbten synthetischen Filamentfasern für die Bodenbelags-, Transport- und Industriefaserbranche.



Universal Fibers® | ISO 9001, 14001 | Bristol, Virginia USA | Taicang, China



Wenden Sie sich bitte an +1.276.669.1161, info@unversalfibers.com www.universalfibers.com, um weitere Informationen zu erhalten



Pressekontakt: Denise Rushing Tel: +1.423.752.4687, ext. 317 E: drushing@ndp-agency.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/887900/Universal_Fibers_Ribbo n_Cutting.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/656222/Universal_Fibers_Logo.jpg