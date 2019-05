Nur-Sultan, Kasachstan (ots/PRNewswire) - Heute, am 16. Mai, hat

das XII. Astana Economic Forum (AEF) unter dem Motto "Inspiring

growth: people, cities, economies" begonnen.



Auf der Plenarsitzung der AEF-2019 kündigte der Erste Präsident

der Republik Kasachstan - Elbasy Nursultan Nazarbayev an, dass die

digitale Transformation das Gesicht unserer vertrauten Wirtschaft

verändert und mobiles kreatives Humankapital zum wichtigsten

Antriebsfaktor des Wachstums wird. "Bis 2030 müssen weltweit etwa 375

Millionen Menschen sich weiterbilden und ihren Beruf wechseln",

erklärte Nasarbajew.



Er verkündete auch die Prognose, dass bis 2050 sieben von zehn

Menschen urbane Bürger sein werden, die in Städten wohnen. "Deshalb

sind Investitionen heute nicht mehr auf Länder ausgerichtet, sondern

auf Städte", erklärte Nasarbajew.



Die Geschäftsführerin des Internationalen Währungsfonds, Christine

Lagarde, meinte: "Obwohl wir in den nächsten sechs Monaten einen

Abbau der globalen Spannungen erwarten, können wir nicht sicher sein.

Wir hoffen, dass die derzeit vorhandenen Spannungen aus gewissen

Gründen gelöst werden. Und vielleicht wird Ihre Vermittlung, Herr

Präsident Nursultan Nasarbajew, dabei helfen."



In Bezug auf Technologie: "Wir entwickeln eine künstliche

Intelligenz, die unser Leben völlig verändern wird", sagte der

Präsident der Republik Armenien Armen Sarkissian.



"Bei den Innovationen geht es um die Erweiterung des

Humankapitals. Um in dieser Angelegenheit erfolgreich zu sein, müssen

wir die Bildungsplattformen stärken und qualifizierte Fachkräfte

ausbilden", merkte der Vizepremier des Staatsrates der Volksrepublik

China Han Zheng, an.



"Jede Nation kann vom globalen Wirtschaftswachstum profitieren",

meinte Nobelpreisökonom (2018) und Weltbank-Chefökonom (2016-2018)

Paul Romer.



Der Vorstandsvorsitzende der Sberbank, Herman Gref, versichert:

"Wenn Sie gestern nicht angefangen haben, dann sind Sie heute schon

zu spät dran".



Das diesjährige AEF ist beispiellos. In zwei Tagen finden mehr als

50 Sitzungen und Veranstaltungen statt - das sind Rekordwerte für die

12-jährige Geschichte des AEF. Darüber hinaus haben Studierende und

Jugendliche erstmals die Möglichkeit, an AEF-Gesprächen teilzunehmen

und Nobelpreisträger und Politiker zu treffen. Ebenfalls zum ersten

Mal fand ein Runder Tisch unter Beteiligung des Internationalen

Währungsfonds für die Finanzminister und die Gouverneure der

Zentralbanken der Länder sowie das erste kasachische Forum zu den

Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung statt.



Morgen geht das Forum weiter.



