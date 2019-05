Hanoi, Vietnam (ots/PRNewswire) - Viettel und Ericsson führten die erste 5G-Verbindung Vietnams vor. Ergebnisse von Geschwindigkeitstests zeigten, dass die 5G-Verbindung von Viettel, die auf Ericsson-Produkten und Testgeräten betrieben wird, mit einer Geschwindigkeit von 1,5-1,7 Gbps läuft. Die Verbindung verwendet die Frequenzbereiche 3,7-3,88Ghz (C-Band) und 27,5-28,5 Ghz (mmWave).



Im April installierte Viettel seine ersten 5G-Service-Test-Transceiverstationen (BTS) in Vietnam. Die erste 5G-BTS wurde im Gebäude von Viettel im Bezirk Hoan Kiem errichtet. Die weiteren zwei BTS wurden in No 19 Duy Tan und am Hauptsitz des Unternehmens in 1 Tran Huu Duc in Hanoi installiert.



Viettel wird in Hanoi und in Ho-Chi-Minh-Stadt weitere 5G-Tests durchführen. Viettel plant für Juni den Bau von 70 5G-Test-BTS in Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt, damit detaillierte Daten zu Abdeckung, Datengeschwindigkeit und Maximalgeschwindigkeit erhoben werden können, um eine landesweite 5G-Netzwerkplanung und -design vorbereitet werden können.



Ngyuyen Manh Hung, der Minister für Information und Kommunikation, der der Veranstaltung beiwohnte, drückte Viettel seinen Dank für die Anstrengungen im Einsatz neuer Technologien aus. "Viettel und andere Betreiber müssen den 5G-Einsatz frühzeitig testen, um in der Lage zu sein, den Industriestandorten und intelligenten Fabriken des Landes bis zum Jahr 2020 5G-Verbindungen zur Verfügung stellen zu können", sagte der Minister. In seinen früheren Aussagen gab der Minister an, das 5G eine Gelegenheit für Vietnam darstelle, sein internationale Ranking zu verbessern. Vietnam wird zu den ersten Ländern der Welt gehören, in denen 5G eingesetzt wird.



"Viettel ist mir der Mission des Aufbaus einer digitalen Gesellschaft in Vietnam überzeugt, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die aktuellsten Technologien zu meistern. Viettel hat kürzlich das 4G-LTE-M und das NB-IoT eingeführt, womit das Land eines der ersten 50 Betreiber dieser Technologien weltweit ist. Wir sind dazu bereit, viele gesellschaftliche Herausforderungen, die uns in Bezug auf die Verwendung der fortschrittlichsten Technologien gegenüber stehen. Wir bauen außerdem das beste Netzwerksicherheitsteam auf, um die Sicherheit unserer Nutzer zu gewährleisten", sagte Le Dang Dung, CEO der Viettel Group.



"Viettel und Ericsson erkennen beide die Wichtigkeit des Einsatzes von 5G an, um Vorteile für die Vierte Industrielle Revolution zu schaffen und versprechen eine digitale Umwandlung sämtlicher Industriebereiche, vom produzierenden Gewerbe über die Landwirtschaft bis hin zum Gesundheitswesen und Bildungswesen", sagte Denis Brunetti, Vorsitzender von Ericsson Vietnam, Myanmar, Kambodscha und Laos.



