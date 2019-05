Die Lösung verbessert die Auftragsauslastung bei gleichzeitiger Reduzierung der Lagerbestände und Verkürzung der Durchlaufzeiten

Demand Driven Technologies (DD Tech), der führende Anbieter von bedarfsgesteuerten MRP-konformen Supply-Chain-Lösungen, gab heute die Unterzeichnung einer Enterprise-Software-Vereinbarung mit Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) bekannt, um ihre Replenishment+-Supply-Chain-Technologie in 26 Produktionsstätten und 20 Distributionszentren in 10 Ländern in den Subsahara-Ländern Afrikas einzusetzen. Die Ankündigung erfolgte auf der America's User Conference von DD Tech in Miami, Florida.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit CCBA, die sich für Replenishment+ entschieden haben, um ihre Demand-Driven-MRP-Einführung in einem Netzwerk von Produktions- und Distributionsstandorten in Afrika zu unterstützen", sagte Erik Bush, CEO von Demand Driven Technologies.

Replenishment+ verbessert die Materialplanung drastisch, indem von der Prognose auf eine verbrauchsbasierte Planungsmethode umgestellt wird, die das Serviceniveau verbessert und die Lagerbestände reduziert. Die mehrstufige Lösung identifiziert automatisch strategische Bestandspositionen in der Supply-Chain, passt die Bestände an die tatsächliche Marktnachfrage an und reduziert die Durchlaufzeiten.

Barry Anderson, der Group-Demand- und Supply-Planning-Spezialist für CCBA, kommentierte: "Demand Driven Technologies bietet uns ein umfassendes Spektrum an Lösungen, um unsere Anforderungen an die Supply-Chain zu erfüllen. Sie haben auch ein klares Verständnis dafür gezeigt, wie Kunden auf dem afrikanischen Markt unterstützt werden können. Wir freuen uns auf ihren fortlaufenden Beitrag zu dieser strategischen Initiative."

Über Demand Driven Technologies

Demand Driven Technologies stellt Replenishment+ zur Verfügung, die erste und am weitesten verbreitete DDMRP-konforme Softwarelösung für die Supply-Chain. Das Unternehmen wurde 2011 mit dem alleinigen Ziel gegründet, Produktions- und Vertriebskunden durch die Anwendung von Demand-Driven-Taktiken und -Technologien zu ermöglichen, bahnbrechende Leistungen zu erzielen. Als DDMRP-Marktführer ist es die Vision des Unternehmens, die bedarfsgesteuerte Supply-Chain-Planung auf Unternehmensebene einfach und für alle zugänglich zu machen. Über 80 Unternehmen auf 6 Kontinenten vertrauen auf Demand Driven Tech als vertrauenswürdigen Partner für die kontinuierliche Verbesserung der Supply-Chain und die Erzielung von Wettbewerbsvorteilen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.demanddriventech.com.

