Führender Süßstoffhersteller will seine Abnahme von hervorragend schmeckenden Zutaten vom besten weltweiten Stevia-Lieferanten erhöhen

CHICAGO, May 17, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- PureCircle (LSE: PURE), der weltweit führende Hersteller und Innovator von Stevia-Süßstoffen, hat eine neue Liefervereinbarung für Stevia mit Merisant geschlossen, einem der weltweit führenden Hersteller von kalorienarmen bzw. kalorienfreien Süßstoffen für Verbraucher. Diese neue und erweiterte Partnerschaft wird dazu beitragen, die langfristige Lieferung der am besten schmeckenden Stevia-Zutaten von Merisant sicherzustellen. Merisant ist seit zehn Jahren sowohl Partner als auch Kunde von PureCircle. Merisants Süßstoffprodukte werden in mehr als 90 Ländern in der ganzen Welt verkauft.



Im Mittelpunkt dieser neuen Vereinbarung steht die Bereitstellung von Stevia-Süßstoffzutaten der nächsten Generation, wie beispielsweise Reb M, von PureCircle an Merisant. PureCircle gab im vergangenen Jahr bekannt, dass es seine Kapazitäten zur Versorgung von Verbrauchsgüterherstellern mit Reb M erheblich erhöht hat. Reb M von PureCircle ist ein kalorienfreier Süßstoff der nächsten Generation, der aus den Blättern der Steviapflanze gewonnen wird und einen zuckerähnlichen Geschmack hat.

Zu den neuen und innovativen Süßstoffen von Merisant zählen: Canderel und Equal mit Stevia, PureVia und Whole Earth. Sowohl PureVia als auch Whole Earth enthalten Stevia der neuesten Generation von PureCircle. Auf den Verpackungen von Whole Earth und PureVia findet sich das Gütesiegel von PureCircle. Whole-Earth- und PureVia-Produkte sind überall in den Vereinigten Staaten und in Europa in Cafés, zum Beispiel bei Starbucks, sowie in vielen Restaurants und Einzelhandelsgeschäften erhältlich.

Süßstoffe werden nicht nur in Restaurants angeboten, sondern sind auch in Supermärkten und sonstigen Geschäften weit verbreitet, in denen Whole Earth, PureVia, Canderel und Equal mit Stevia zweistellige Umsatzgewinne verzeichnen.

Diese neue Vereinbarung zwischen PureCircle und Merisant macht Merisant zu einem der Hauptkunden für PureCircles Stevia-Süßstoffe der nächsten Generation. Unsere Zusammenarbeit wird weiterhin Verbraucher überall in der Welt mit den am besten schmeckenden Steviaprodukten der Branche versorgen.

Maga Malsagov, CEO bei PureCircle, kommentierte die neue und ausgedehnte Partnerschaft mit Merisant mit den Worten:

"Merisant ist ein wichtiger Partner für PureCircle. Merisant ist ein ausgezeichnetes Unternehmen mit hervorragenden Produkten. Die innovativen, natürlichen Süßstofflösungen von Merisant versorgen Verbraucher mit den geschmacklich besten Zutaten aus den Blättern der Steviapflanze, die heute am Markt erhältlich sind. Diese neue Vereinbarung bietet beiden Unternehmen Vorteile: Sie sichert Merisant eine bessere Versorgung mit Stevia-Süßstoffen der nächsten Generation und PureCircle zunehmende Verkaufsmengen seiner schmackhaften Steviazutaten an Merisant. Diese Vereinbarung ist ein weiterer Beweis für die Qualität unserer Pflanzenblätter der nächsten Generation und für unsere zunehmend wichtige Rolle als Ressource und Innovationspartner für weltweite Nahrungsmittel- und Getränkehersteller."

Im Hinblick auf die Partnerschaft mit PureCircle bemerkte Albert Manzone, CEO der Merisant Company, Flavors Holdings Inc. und MAFCO:

"Unsere Partnerschaft mit PureCircle während der vergangenen zehn Jahre hat Merisant mit den besten Zutaten aus den Blättern der Steviapflanze versorgt, die erhältlich sind. Da Verbraucher auch weiterhin nach natürlichen Produkten Ausschau halten und nach Gelegenheiten zur Reduzierung ihres Zuckerkonsums suchen, sind unsere Marken bestrebt, die schmackhaftesten Steviaprodukte zum bestmöglichen Preis auf den Markt zu bringen. Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Partnerschaft zur Versorgung der Verbraucher mit Stevia der nächsten Generation und zur Förderung einer umfangreicheren und besseren Auswahl für einen gesünderen Lebensstil, ohne auf den Geschmack von Zucker verzichten zu müssen."

Vor diesem Hintergrund entwickelt sich die Geschichte von Stevia weiter. Vor nicht allzu langer Zeit wurde Stevia nur als pflanzenbasierter, kalorienfreier Süßstoff mit einem einzigen Inhaltsstoff betrachtet, der sich gut zum Süßen einiger Getränke und Nahrungsmittel eignete. Heutzutage bietet PureCircle eine ganze Reihe von Süßstoffen aus Steviablättern der nächsten Generation an, darunter Reb M, die kalorienfrei sind, ausgezeichnet schmecken und in vielen Bereichen verwendet werden können. Diese Süßstoffe helfen Verbrauchsgüterherstellern dabei, ihr Angebot von geschmacklich hervorragenden kalorienfreien bzw. kalorienarmen, pflanzenbasierten Süßungsmitteln zu erweitern, um so auf den sich entwickelnden Geschmack der Verbraucher reagieren zu können.

PureCircle hat die Produktion unserer Stevia-Süßstoffe der nächsten Generation, wie Reb M, die einen zuckerähnlichsten Geschmack aufweisen und von Verbrauchsgüterherstellern heiß begehrt sind, enorm angekurbelt. PureCircle ist in der Lage, Stevia-Süßstoffe zu einem günstigen Preis und in einem Umfang anzubieten, der den steigenden Bedarf und die zunehmenden Verwendungsmöglichkeiten seiner am besten schmeckenden Zutaten aus Steviablättern abdeckt. PureCircle arbeitet mit einer großen Anzahl führender Verbrauchsgüterhersteller in zahlreichen Märkten überall in der Welt zusammen und beliefert sie.

Über PureCircle

PureCircle verbindet als einziges Unternehmen fortschrittliche F&E mit vollständig vertikaler Integration vom landwirtschaftlichen Anbau bis hin zur Produktion von qualitativ hochwertigen, hervorragend schmeckenden innovativen Stevia-Süßstoffen.

Das Unternehmen arbeitet mit landwirtschaftlichen Betrieben zusammen, in denen die Steviapflanzen angebaut werden, sowie mit Lebensmittel- und Getränkeherstellern, die die Zubereitung ihrer kalorienarmen bzw. kalorienfreien Produkte durch die Verwendung pflanzlicher Süßungsmittel verbessern möchten.

PureCircle wird auch weiterhin im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation führend sein, ein zunehmendes Angebot zahlreicher Stevia-Süßstoffe mit einem zuckerähnlichen Geschmack bereitstellen und dazu alle erforderlichen und geeigneten Produktionsmethoden einsetzen sowie Lebensmittel- und Getränkeherstellern als Ressource und Innovationspartner dienen.

Stevia-Geschmacksmodifizierer von PureCircle wirken optimal im Zusammenspiel mit Süßstoffen zur Verbesserung des Geschmacks, des Mundgefühls und der Kalorienmenge und erhöhen die Kosteneffizienz von Getränken und Lebensmitteln.

PureCircle wurde im Jahr 2002 gegründet, investiert fortwährend in bahnbrechende Forschung und Entwicklung und hält mehr als 130 Patente im Zusammenhang mit Stevia. Darüber hinaus sind mehr als 250 Patente beantragt.

PureCircle hat weltweit Niederlassungen und der Unternehmenshauptsitz befindet sich in Chicago, Illinois.

Um die steigende Nachfrage nach Stevia-Süßstoffen decken zu können, baut PureCircle seine Lieferkapazitäten rapide aus. Die Expansion seiner Extrahierungseinrichtung in Malaysia wurde im März 2017 abgeschlossen und erhöhte PureCircles Kapazitäten zur raschen Lieferung der jüngsten und hervorragend schmeckenden Stevia-Süßstoffspezialitäten sowie zur Unterstützung des Angebots eines kontinuierlich steigenden Wertes für seine Kunden.

PureCircle ist am Hauptmarkt der London Stock Exchange notiert.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.purecircle.com (http://www.purecircle.com/)

