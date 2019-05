Das umstrittene Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Dokumentation von Arbeitszeiten kann eine Chance sein - wenn die Politik antiquierte Gesetze für die digitale und flexible Gegenwart reformiert.

Die Zeiten, in denen die Stechuhr den Takt vorgab, sind eigentlich längst vorbei. In der Industriegesellschaft galt die totale Kontrolle über die Arbeitnehmer als Garant für wirtschaftlichen Erfolg und gleichzeitig als Arbeitnehmerschutz. Die massenhafte Arbeit im Akkord sicherte langfristig Produktionsziele und somit Arbeitsplätze. Wer falsch stach, flog. Und wer seine Leute zu lange arbeiten ließ, kam vor den Kadi.

Arbeitnehmer kennen das heute glücklicherweise meist nur aus dem Geschichtsbuch. Denn die Arbeitswelt hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ins Gegenteil verkehrt. Akkordarbeit war gestern. Während beschwerliche Tätigkeiten immer mehr automatisiert werden, setzen Arbeitgeber angesichts der steigenden Zahl an Wissensarbeitern verstärkt auf Vertrauensarbeit. Was zählt, ist nicht, dass Arbeitnehmer ihre Zeit absitzen, sondern dass sie ihre Aufgaben erledigen und ihre Ziele erreichen - wann, wo und wie ist im digitalen Zeitalter zunehmend verhandelbar.

Nun aber führt uns ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs vor Augen, wie stark das Prinzip Stechuhr noch immer unsere Vorstellungen von Arbeit prägt. Die Richter entschieden, dass alle Arbeitgeber in EU-Mitgliedstaaten die Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter systematisch erfassen müssen. In Deutschland gibt das Arbeitszeitgesetz einen engen Rahmen vor. Demnach dauert ein Arbeitstag acht Stunden. Und es muss zwischen Feierabend und Arbeitsbeginn eine Mindestruhezeit von elf Stunden eingehalten werden.

In vielen Unternehmen gelten diese Regeln aber allenfalls auf Papier - teils weil die Chefs ...

