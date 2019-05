Die Seminare erfreuen sich aufgrund ihrer marktneutralen Ausrichtung mit jeweils rund 40 Teilnehmern großer Beliebtheit. Hintergrund des Engagements ist, dass mit der Verwendung des Kältemittels R32 zusätzliche Maßnahmen bei der Planung und Installation von Klimasystemen berücksichtigt werden müssen. R32 ist ein Kältemittel der Kategorie A2L und gilt damit als "schwer entflammbar". Um die Sicherheit von Personen innerhalb von Gebäuden zu gewährleisten, müssen die Richtlinien DIN EN 378 und IEC 60335-2-40 eingehalten und betrachtet werden.

Der Hersteller legt großen Wert auf sachliche Informationen zum Thema Kältemittel. Als einer von wenigen Marktteilnehmern bietet er diese in Form von Flyern, Broschüren und Schulungsveranstaltungen an. "Es besteht riesiges Interesse an unseren marktneutralen Informationen zu den Vor- und Nachteilen bei der Verwendung von R32 in Klimasystemen und Wärmepumpen", erklärt Dror Peled, General Manager Marketing, Living Environment Systems bei Mitsubishi ...

Den vollständigen Artikel lesen ...