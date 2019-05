Und zwar in den kommenden 90 Tagen. So die jüngste Umfrage von Bank of America bei den größten Fondsmanagern. Es ist die höchste Negativquote seit es diese Umfrage gibt. Wie ist das zu deuten? Rückblickend lagen diese Manager mehrheitlich falsch. Wir wollen nicht voreilig sein, aber: Die Argumentation orientiert sich vor allem an der möglichen Eskalation im Zollkonflikt. Das ist zu dünn gedacht.



