Der Euro hat die Kursverluste vom Vortag vorerst gestoppt und sich am Freitag unter der Marke von 1,12 US-Dollar gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1178 Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1203 Dollar festgesetzt.

Am Vortag hatten besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten dem Dollar Auftrieb verliehen und den Euro im Gegenzug belastet. Kurz vor dem Wochenende hielten sich die Anleger am Devisenmarkt eher zurück, hieß es von Marktbeobachtern. Die Sorge vor einer weiteren Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China habe die Risikofreude gedämpft.

Am Morgen konnte daher der japanische Yen und der Schweizer Franken, die beide von Anlegern als sichere Häfen geschätzt werden, im Handel mit allen anderen wichtigen Währungen zulegen. Für Verunsicherung sorgte eine Kommentierung in staatlichen chinesischen Medien. Demnach könnte die Regierung in Peking möglicherweise das Interesse an einer Fortsetzung der Handelsgespräche zwischen den USA und Peking verlieren./jkr/jha/

ISIN EU0009652759

AXC0060 2019-05-17/07:32