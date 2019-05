The following instruments on XETRA do have their first trading day 17.05.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 17.05.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1999841445 KRED.F.WIED.19/27 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2000538343 ERSTE GR.BK. 19/26 MTN BD02 BON EUR N

CA LLJA XFRA CA29102L4064 EMERITA RESOUR.CORP. O.N. EQ00 EQU EUR N

CA 2UV XFRA US03828A1016 APPLIED THERAPEUTDL-,0001 EQ00 EQU EUR N

CA LC0A XFRA US54951L1098 LUCKIN COFFEE SP.ADR/8 A EQ01 EQU EUR N

CA 2WP XFRA US73757R1023 POSTAL REALTY TR.A DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA 3WM XFRA US95855T1025 WESTERN MAGNESIUM DL-,01 EQ01 EQU EUR N