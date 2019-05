The following instruments on XETRA do have their first trading day 17.05.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 17.05.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A285H4 S IMMO AG 19/26 MTN 1 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4D00 SACHSEN-ANH.LS.A. 19/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7SA8 BAY.LDSBK. TILG-ANL 19/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7SB6 BAY.LDSBK.IS. 19/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0R94 DZ BANK IS.C194 19/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AJW5 DZ BANK CLN E.9688 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AJX3 DZ BANK CLN E.9689 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AJY1 DZ BANK CLN E.9690 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AJZ8 DZ BANK CLN E.9691 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3209 LB.HESS.THR.CARRARA05T/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB32A8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.05A/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB32B6 LB.HESS.-THR.ZI.DI.05B/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB2CHW4 LBBW MTN 19/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013415627 FRANKREICH 19/25 O.A.T. BD02 BON EUR N

CA XFRA US025816CD95 AMER.EXPRESS 19/22 BD02 BON USD N

CA XFRA US86787EBE68 SUNTRUST BK 19/22 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US94106LBF58 WASTE MGMT 19/24 BD02 BON USD N

CA XFRA US94106LBG32 WASTE MGMT 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US94106LBH15 WASTE MGMT 19/26 BD02 BON USD N

CA XFRA US94106LBJ70 WASTE MGMT 19/39 BD02 BON USD N

CA XFRA US94106LBK44 WASTE MGMT 19/49 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1996435928 NE PROPERTY 19/23 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1996441066 RENTOKIL IN. 19/26 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1998930926 WORLD BK 19/29 MTN BD02 BON EUR N