The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.05.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.05.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3FN0023412 ASIAN DEV. BK 2019 FLR BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000A0WMAV3 DB PRIV.FIRMENK.HPF 09/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1TNDE5 AAREAL BANK MTN S.213 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BRL8818 NORDLB IS. 12/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DB7XPM3 DT.BANK MTH 12/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0HAX9 DEKA AUD FESTZINS 16/19 BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000NRW0KN8 LAND NRW MTN-LSA 17/19DL BD00 BON USD N

CA XFRA FR0011915321 BPCE 14/19 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA XS0824094089 EIB EUR. INV.BK 12/19 MTN BD00 BON NOK N

CA XFRA DE000SLB5763 LDSBK.SAAR IHS S.576 BD01 BON EUR N

CA XFRA ES0213307004 BANKIA 14-24 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA NO0010429913 NORWAY 08-19 BD01 BON NOK N

CA XFRA NO0010503741 KRED.F.WIED.09/19 MTN NK BD01 BON NOK N

CA AMGK XFRA US031162BT62 AMGEN 14/19 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US031162BU36 AMGEN 14/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US172967EV98 CITIGROUP INC. 2019 BD01 BON USD N

CA XFRA US428303AM35 HEXION/HEX.NO.SCO.F.11/20 BD01 BON USD N

CA XFRA US45112FAE60 ICICI BK(DB BR.)13/19REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0934191114 CARREFOUR 13/19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1069846381 WERELDHAVE N.V. 14/19 CV BD01 BON EUR N

CA XFRA AU3CB0221240 ASIAN DEV. BK 14/19 MTN BD02 BON AUD N

CA XFRA DE000DG4UAL5 DZ BANK IS.A752 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UAM3 DZ BANK IS.A753 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UAN1 DZ BANK IS.A754 BD02 BON EUR N