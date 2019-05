FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

QGU XFRA US7473011093 QUAD GRAPHICS INC. CL. A 0.268 EUR

OG7M XFRA DE0009799064 DEKA-GLOBAL AKT.STRATEGIE 0.240 EUR

LN3 XFRA US47233W1099 JEFFERIES FINL GRP DL 1 0.112 EUR

22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.085 EUR

M07 XFRA US5534981064 MSA SAFETY INC. 0.375 EUR

1FS XFRA SE0001116021 FM MATTSSON CLB SK100 0.279 EUR

8XA XFRA SE0009269467 ACTIC GROUP AB CLA 0.047 EUR

2NV XFRA US29414J1079 ENVIVA PARTNERS LP DL-,10 0.576 EUR

D6RM XFRA DE000DK2CDS0 DEKA-DIVID.STRATEG.CF(A) 2.100 EUR

OXQ1 XFRA US00770C1018 ADVANCED EMISS. SOL. 0.223 EUR

DNQA XFRA US29446M1027 EQUINOR ASA ADR/1 NK 2,50 0.232 EUR

D0D XFRA AU000000DDR5 DICKER DATA LTD 0.031 EUR