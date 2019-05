FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

NXS XFRA FR0000044448 NEXANS INH. EO 1 0.300 EUR

35OB XFRA US67551U2042 OCH-ZIFF CAP MGMT GR.CL A 0.330 EUR

FNTN XFRA DE000A0Z2ZZ5 FREENET AG NA O.N. 1.650 EUR

PSAN XFRA DE000A0Z1JH9 PSI SOFTWARE AG NA O.N. 0.250 EUR

B4D XFRA US1182301010 BUCKEYE PARTNERS L.P. 0.669 EUR

FME XFRA DE0005785802 FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. 1.170 EUR

BMW3 XFRA DE0005190037 BAY.MOTOREN WERKE VZO 3.520 EUR

BMW XFRA DE0005190003 BAY.MOTOREN WERKE AG ST 3.500 EUR

BSL XFRA DE0005102008 BASLER AG O.N. 1.530 EUR

P2H XFRA CH0024608827 PARTNERS GR.HLDG SF -,01 19.455 EUR

A78 XFRA CA8520661098 SPROTT INC. 0.020 EUR

ZFS XFRA CA31660A1030 FIERA CAPITAL CORP. 0.140 EUR

J4O XFRA BMG5137R1088 JINHUI SHIP.+TRAN.DL-,05 0.206 EUR

BU3 XFRA BMG169621056 BUNGE LTD. DL -,01 0.446 EUR

6GE XFRA US3722842081 GENIE ENERGY LTD B DL-,01 0.067 EUR

BMWB XFRA US0727433056 BAY.MOT.WERK.ADR 0,3333 1.166 EUR

PBY XFRA DE0006972508 PUBLITY AG NA O.N. 1.500 EUR

VBX XFRA DE000A2E4LE9 VOLTABOX AG INH. O.N. 0.030 EUR

R66 XFRA US7185461040 PHILLIPS 66 DL-,01 0.803 EUR

SFB1 XFRA PLSOFTB00016 ASSECO POLAND S.A. ZY 1 0.714 EUR

BOSA XFRA US4445601069 HUGO BOSS AG SPON.ADR1/5 0.545 EUR

JXC1 XFRA US48123V1026 J2 GLOBAL INC. DL-,01 0.406 EUR

CWG XFRA US1651851099 CHESAP.GRANITE W.TR.U.B.I 0.027 EUR

SBC XFRA US78573L1061 SABRA HLTH CARE REIT 0.402 EUR

3BJ4 XFRA DE000A1CXYM9 WELTZINS-INVEST (P) 1.330 EUR

1A7 XFRA US01973R1014 ALLISON TRANSM.HLDGS DL-1 0.134 EUR

F8B XFRA US6952631033 PACWEST BANCORP. DL-,01 0.535 EUR

13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.178 EUR

3BJ1 XFRA DE000A0JKNP9 KEPPLER-GLOBAL VALUE-INV. 0.720 EUR

1S2 XFRA CA83125J1049 SLEEP COUN.CANA.HLDG.INC. 0.130 EUR

BOSS XFRA DE000A1PHFF7 HUGO BOSS AG NA O.N. 2.700 EUR

NNND XFRA KYG875721634 TENCENT HLDGS HD-,00002 0.114 EUR

DEH XFRA US24665A1034 DELEK US HLDGS INC.DL-,01 0.250 EUR

T5X XFRA GB00BJT16S69 TRONOX HLDGS PLC DL -,01 0.040 EUR

TM9 XFRA US8960475031 TRIBUNE MEDIA CO.A DL-001 0.223 EUR