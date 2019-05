FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

HL8 XFRA US4361061082 HOLLYFRONTIER CORP.DL-,01 0.294 EUR

3UB XFRA US90347A1007 UBIQUITI NETWORKS INC. 0.223 EUR

7LI XFRA US50212V1008 LPL FINANCIAL HLDS DL-,01 0.223 EUR

FGMD XFRA LU0133414606 DWS GLOBAL VALUE INH.LD 2.830 EUR

W8A XFRA US9314271084 WALGREENS BOOTS AL.DL-,01 0.393 EUR

OG7Z XFRA DE000A0ERYQ0 KEPPLER-EMERG.MARKETS-IN. 1.060 EUR

OG7Y XFRA DE000A0DNG24 PRIVATDEPOT 4 (A) 0.110 EUR

OG7P XFRA DE0009774836 MARS-5 MULTIASSET-INVEST 0.170 EUR

OG7J XFRA DE0008479387 LINGOHR-ASIEN-SYSTEM.-IN. 2.880 EUR

OG7G XFRA DE0008479254 EURORENT-EM-INVEST 1.030 EUR

OG7E XFRA DE0008479213 MULTIRENT-INVEST 1.130 EUR

OXNR XFRA DE0008471301 DWS BALANCE PORTFOLIO E 0.120 EUR

WW1 XFRA US9807451037 WOODWARD INC. DL-,001455 0.145 EUR

PYA XFRA US9467601053 WAYSIDE TECHNOL.GRP DL-01 0.152 EUR

UPAB XFRA US9113121068 UNITED PARCEL SE.B DL-01 0.857 EUR

SOT XFRA US8425871071 THE SOUTHERN CO. DL 5 0.553 EUR

RYD XFRA US7835491082 RYDER SYST. DL-,50 0.482 EUR

PTM XFRA US7274931085 PLANTRONICS INC. DL-,01 0.134 EUR

UA9 XFRA US70959W1036 PENSKE AUTOMOTIVE DL-0001 0.348 EUR

HNM XFRA US6866881021 ORMAT TECHNOLOG. DL-,001 0.098 EUR

MUQ XFRA US6267171022 MURPHY OIL CORP. DL 1 0.223 EUR

DUT XFRA US6153691059 MOODY'S CORP DL-,01 0.446 EUR

MAS XFRA US5854641009 MELCO RESORTS+ENMT SP.ADR 0.138 EUR

BEM XFRA US5766901012 MATERION CORP. DL 1 0.098 EUR

G7A XFRA US4005011022 GR.AERO.D.CEN.NOR.B ADR/8 1.505 EUR

FMEA XFRA US3580291066 FRESENIUS MD.CARE ADR 1/2 0.585 EUR

DL8 XFRA US2480191012 DELUXE CORP. DL1 0.268 EUR

ABG XFRA US03073E1055 AMERISOURCEBERGEN DL-,01 0.357 EUR

SST XFRA SG1O44912994 HEETON HLDGS LTD SD-,20 0.004 EUR

DEVL XFRA SG1L01001701 DBS GRP HLDGS SD 1 0.196 EUR

XI9 XFRA KYG9828G1082 XINYI GLASS HLDGS HD,- 10 0.031 EUR

OP8 XFRA SE0001696683 OPUS GROUP AB 0.005 EUR

KDIC XFRA KYG525681477 KINGDEE ITL SOFTW.G.SUBD. 0.001 EUR

B7O XFRA HK1883037637 CITIC TELECOM INTL.HLDGS. 0.016 EUR

HSB XFRA HK0011000095 HANG SENG BK LTD 0.159 EUR