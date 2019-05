FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.05.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 20.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.05.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 20.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

UCM1 XFRA IT0001369427 BUZZI UNICEM RISP. EO-,60 0.149 EUR

EAM XFRA IT0001233417 A2A S.P.A. EO 0,52 0.070 EUR

ER9 XFRA IT0001157020 ERG S.P.A. EO 0,10 0.750 EUR

BCJ XFRA IT0001033700 BASICNET EO 0,52 0.120 EUR

B7A XFRA IT0001031084 BANCA GENERALI B EO 1 1.250 EUR

XCW XFRA IT0000784154 SOC. CATTOLICA DI ASS. 0.400 EUR

S7A XFRA IT0000433307 SARAS S.P.A.RAFFINERIE S. 0.080 EUR

CIR XFRA IT0000080447 CIR ORD. EO 0,50 0.039 EUR

IES XFRA IT0000072618 INTESA SANPAOLO 0.197 EUR

4BE XFRA IT0000066123 BPER BANCA EO 3 0.130 EUR

ASG XFRA IT0000062072 GENERALI EO 1 0.900 EUR

HSZ XFRA ID1000074008 HANJAYA MAND.S.TBK RP 4 0.007 EUR

RMV1 XFRA HU0000073457 RABA JARMU.HLDG A UF 1000 0.055 EUR

3SD XFRA HK3377040226 SINO-OCEAN GROUP HLDG LTD 0.008 EUR

BOF XFRA HK2388011192 BK OF CHINA (HONGKONG) 0.105 EUR

FOV XFRA HK0420001817 FOUNTAIN SET (HLDGS) 0.014 EUR

HEH XFRA HK0006000050 POWER ASSETS HLDG.LTD. 0.231 EUR

SZ1 XFRA FR0010613471 SUEZ EO 4 0.650 EUR

AIL XFRA FR0000120073 AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 2.650 EUR

RAY XFRA FR0000060618 RALLYE SA INH. EO 3 1.000 EUR

8IG XFRA IT0001078911 INTERPUMP GRP EO 0,52 0.220 EUR

UIPN XFRA IT0004810054 UNIPOL GRUPPO SPA NAM. 0.180 EUR

SOAN XFRA IT0004827447 UNIPOLSAI ASSICU.SPA O.N. 0.145 EUR

TI7 XFRA IT0003126783 CEMENTIR HLDG S.P.A. EO 1 0.140 EUR

ADN1 XFRA DE000A0Z23Q5 ADESSO AG O.N. 0.450 EUR

WUG3 XFRA DE0007775231 WESTAG + GETALIT VZO O.N. 0.180 EUR

WUG XFRA DE0007775207 WESTAG + GETALIT ST O.N. 0.120 EUR

FRE XFRA DE0005785604 FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 0.800 EUR

VAT XFRA CH0014786500 VALIANT HLDG NA SF 0,50 3.891 EUR

PA2 XFRA CA6979001089 PAN AMER. SILVER CORP. 0.031 EUR

GDUB XFRA BRGGBRACNPR8 GERDAU S.A. PFD 0.016 EUR

4V1 XFRA BE0003878957 VGP N.V. 2.200 EUR

D8EN XFRA MHY2065G1219 DHT HLDGS INC.NEW DL -,01 0.071 EUR

18E XFRA US2924801002 ENABLE MIDSTREAM PART.UTS 0.284 EUR

124 XFRA IT0004998065 ANIMA HOLDING S.P.A. 0.165 EUR