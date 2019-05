FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.05.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

MJD5 XFRA BMG4953J1595 IR RES LTD HD-,05

DX1L XFRA LU0093601580 CANDR.EQ.L-GERMANY INH.C

XFRA CA29102L1094 EMERITA RESOUR.CORP. O.N.

XUJF XFRA LU0093601408 CANDR.EQ.L-GERMANY INH. C

VNA XFRA DE000A1ML7J1 VONOVIA SE NA O.N.

TE8N XFRA CH0012453913 TEMENOS AG NAM. SF 5

O4E XFRA GB00B24CT194 OPHIR ENERG PLCLS 0,0025

6GP1 XFRA CA38611W3084 GRAND PEAK CAPITAL

4ED XFRA GB00B28YML29 EGDON RESOURCES PLCLS0,01

6MA XFRA SE0009663826 AMBEA AB O.N.