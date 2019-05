FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.05.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 20.05.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.05.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

CV7 XFRA IT0005010423 CERVED GROUP S.P.A.

HDB XFRA IT0003261697 AZIMUT HLDG S.P.A.

HLBN XFRA CH0012214059 LAFARGEHOLCIM LTD.NAM.SF2

BOM XFRA IT0005108748 BOMI ITALIA SPA NAM.

19V XFRA CH0311864901 VAT GROUP AG SF -,10

ENV XFRA IT0005176406 ENAV S.P.A. EO 1

UBUN XFRA IE00BMP3HJ57 UBS I.ETF-MSCI EMU CYC.AD

UBUP XFRA IE00BMP3HL79 UBS I.ETF-MSCI EMU DEF.AD