Nevada Copper hat seine jüngst angekündigte Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Damit dürfte das Unternehmen nun gut aufgestellt sein, um den Bau seiner ersten Kupfermine abzuschließen.

Umfassende Umfinanzierung spart Zinsen

Vor knapp einer Woche hatte Nevada Copper (0,40 CAD | 0,26 Euro; CA64128F1099) eine umfassende Umfinanzierung und eine Kapitalerhöhung angekündigt. So erhält das Unternehmen ein Darlehen der KfW Ipex Bank, mit dem ein vorheriger Kredit abgelöst wird. Zudem konnte ein Off Take-Agreement (Abnahmevereinbarung) mit dem MDAX-Konzern Aurubis vereinbart werden (ausführlich hier und hier). Die gleichzeitig angekündigte Kapitalerhöhung war notwendig, um zum einen den Bau der Mine voranzutreiben und zum anderen die Eigenkapitalkriterien des KfW-Kredits zu erfüllen. Letzterer spart dem Unternehmen rund 5 Mio. Dollar an Zinsen über die komplette Laufzeit bis 2028.

Castlelake kauft weiter zu

Nun konnte Nevada Copper auch den Abschluss der Kapitalerhöhung vermelden. So konnten die beteiligten Institute National Bank ...

