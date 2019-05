Im Rechtsstreit über den Unkrautvernichter Glyphosat demonstriert Bayer auch nach der jüngsten Niederlage vor einem US-Gericht Zuversicht. Bayer habe mit seinen Berufungsverfahren Aussicht auf Erfolg, sagte der Leiter des Agrargeschäfts Crop Science, Liam Condon, am Donnerstag auf einer Investorenkonferenz in New York.

