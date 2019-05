Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

(Schwanenstadt/Wien) (pts007/17.05.2019/07:30) - Die zur Rosinger Group des international aktiven Finanz-Investors und Industriellen Gregor Rosinger gehörende PRIVATE EQUITY Rosinger Anlagentechnik GmbH & Co. KG teilt hiermit mit, dass die zum Beteiligungsportfolio Ihres Tochterunternehmens Rosinger Anlagentechnik GmbH & Co. gehörende NET New Energy Technologies AG (die Rosinger Anlagentechnik GmbH & Co ist dort neben dem Industriellen Oleksii Parkhomenko die zweite Großaktionärin) am 14. Mai 2019 100 % der Anteile der Ukrainischen Firma KS Energetik (zu Deutsch: KW Energetik, was für "Kesselwerk Energetik" steht) übernommen hat. Neben den neu übernommenen 100 % Anteilen an der KW Energetik besitzt die NET New Energy Technologies AG weiters 100 % der Anteile an der ukrainischen KMWP (Kessel und Maschinen Werk Parchomenko). Für den NET New Energy Technologies AG Konzern ergibt sich mit der Übernahme eine Erweiterung des Produktprogrammes von bisher leistungsstarken Industriedampfkesseln und Heißwasserkesseln auch auf solche mit mittleren und kleineren Leistungsdaten. Der NET New Energy Technologies AG Konzern kann dadurch ein breites Produktprogramm von Kesseln, die mit verschiedenen Brennstoffen - insbesondere auch mit nachwachsenden Brennstoffen - betrieben werden, anbieten. Daneben sind auch energietechnische Komponenten wie z.B. Wärmetauscher und Kühler aber auch Gesamtanlagen im Leistungsangebot. Zwischen den beiden oben erwähnten Tochterunternehmen der NET New Energy Technologies AG können umfangreiche personelle Synergien genutzt werden. Ein Listing der NET New Energy Technologies AG im Direct Market Plus oder im Direct Market der Wiener Börse ist geplant. Kontakt zu den involvierten Konzernunternehmen: PRIVATE EQUITY Rosinger Anlagentechnik GmbH & Co. KG Sparkassenplatz 2 4690 Schwanenstadt Österreich Rosinger Anlagentechnik GmbH & Co Sparkassenplatz 2 4690 Schwanenstadt Österreich Ansprechpartner: Gregor Rosinger Telefon persönlich: 0043 1 812 16 47 Email: info@rosinger-gruppe.de Weitere Informationen: https://www.rosingerfinance.com https://www.wienerborse.at/indizes/aktuelle-indexwerte/uebersicht/?ISIN=AT0000A1 YXV6&ID_NOTATION=201653404 https://www.wienerborse.at/emittenten/boersegang-ipo/capital-market-coach/rosing er-group/ Rechtlicher Hinweis DIESE INFORMATION DIENT ZU INFORMATIONSWECKEN. ES WIRD DARAUF HINGEWEISEN, DASS DIE ROSINGER GROUP DIREKT ODER INDIREKT IN DIE "NET NEW ENERGY TECHNOLGIES AG" INVESTIERT IST UND DASS DIESES UNTERNEHMEN IN IHREM FOKUS STEHT. DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER NET NEW ENERGY TECHNOLOGIES AG DAR. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST, BESTIMMT. (Ende) Aussender: PRIVATE EQUITY Rosinger Anlagentechnik GmbH & Co KG Ansprechpartner: DI Gregor Rosinger Tel.: +43 7673 75163 E-Mail: info@rosinger-gruppe.de Website: www.rosingerfinance.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190517007

May 17, 2019 01:30 ET (05:30 GMT)