Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Ströer nach Zahlen von 67 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Werbekonzern habe ein solides erstes Quartal hinter sich und zudem einen zuversichtlichen Geschäftsausblick gegeben, schrieb Analyst Olivier Moral in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor dem Kapitalmarkttag am 23. Mai sei dies eine Kostprobe gewesen./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2019 / 09:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2019 / 11:08 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-05-17/08:04

ISIN: DE0007493991