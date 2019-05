Wegen des Trends zum Verzicht auf tierische Produkte stieg McDonalds ins Geschäft mit veganen Produkten ein. Ende des letzten Monats startete der Verkauf des Big-Vegan-Burgers ganz ohne tierische Zutaten. Teurere Burger-Läden boten schon seit längerer Zeit auch vegane Burger an.

Am unteren Ende der Preisskala war das bislang noch kein Standard. Das hat sich nun allerdings geändert. In die Schlagzeilen geriet McDonalds durch den veganen Hamburger auf jeden Fall. Das war an der Börse zuletzt weniger der Fall. Hier bestimmten vor allem Tech-Werte die Nachrichten.

Dabei legte die McDonalds-Aktie seit Mitte Februar um 15 Prozent zu. Die Hochs von Ende letzten und Anfang dieses Jahres um 190 US-Dollar ließen die Notierungen locker hinter sich. Auch die Zahlen passten. Ende April berichtete McDonalds von einem Gewinn je Aktie, der den Erwartungen entsprach.

Der Umsatz der Fast-Food-Kette kletterte um zwei Prozent. Nur wegen des starken US-Dollars gab er währungsbereinigt um zwei ...

