Viele Trader glauben, dass Gaps, d.h. Lücken im Kursverlauf, unbedingt geschlossen werden müssten, bevor die Bewegung in Trendrichtung weitergehen kann. Das entbehrt zwar der zwingenden Logik. Aber wenn genug Akteure so vorgehen, funktioniert es. So wie es bei Zalando funktionieren könnte. Vorausgesetzt, die Wette, die viele der bullischen Trader eingegangen sind, geht auf.

Den vollständigen Artikel lesen ...