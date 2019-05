flatex Morning-news Silber: Die starken Aktienmärkte gestern führten zu klaren Rückgängen ...

Die starken Aktienmärkte gestern führten zu klaren Rückgängen beim Gold- und Silberpreis. Silber markierte dabei ein neues Jahrestief bei 14,53 US-Dollar und schloss mit 14,56 US-Dollar auch nur marginal darüber. Damit scheint sich die Abwärtsbewegung zu beschleunigen, neue Jahrestiefs bei Silber sind nun sehr wahrscheinlich. Die nächste Unterstützung liegt bei 13,90 US-Dollar, dies ist das Jahrestief aus 2018.

Der nächste Widerstand, an welcher eine Erholung schnell enden könnte, liegt bei rund 14,80 US-Dollar. Insgesamt ist das Chartbild für Silber klar negativ, so sind beispielsweise alle relevanten gleitenden Durchschnitte eindeutig nach unten gerichtet. Trotz der jüngsten Turbulenzen am Aktienmarkt scheint ein Investment in Silber also keine wirkliche Alternative zu sein. Ganz im Gegenteil, mit Silber lagen die Chancen zuletzt eher auf der Short Seite.

