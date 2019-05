Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Dem Logistikkonzern dürfte es schwer falle, sein Gewinnziel (Ebit) für 2020 zu erreichen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dafür bräuchte es schon ein Szenario mit perfekter Preis- und Produktivitätsentwicklung im deutschen Briefgeschäft. Zudem müsste das gesamtwirtschaftliche Umfeld das Ertragswachstum in den anderen Sparten deutlich antreiben./la/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2019 / 23:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-05-17/08:38

ISIN: DE0005552004