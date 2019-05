Und schaffte gestern mit 2,7 % Tagesgewinn erstmals die Traumbewertung von 140 Mrd. Euro als Marktwert eines Unternehmens in Deutschland. Dabei gab es keine besonderen Neuigkeiten, aber: Die äußerst mutige Strategie des Chefs und seines AR-Chefs sind für deutsche Verhältnisse ungewöhnlich und ein Vorbild. Mitgezogen wurde die deutlich kleinere Nr. 2 Software aus Darmstadt, für die SAP ein Vorbild sein könnte, aber bisher nicht war. Erstmals soll ein Ausländer Software auf die Sprünge helfen. Wir erwarten schon in Kürze neue Ansätze, wie Software organisch und/oder akquisitorisch zulegen will.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info