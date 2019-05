China hat auf den zunehmenden Druck der Ameriklaner im Handelsstreit verbal zurückgekeilt und die Fortsetzung der Gespräche infrage gestellt. Während die US-Börsen am Vortag fester schlossen, dominieren am Morgen in Asien rote Vorzeichen. Kommt es zum finalen Showdown? Alle aktuellen Entwicklungen im Video.

