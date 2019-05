Varta hebt als deutsche Batterieadresse seine Ziele ebenfalls an und dürfte der erfolgreichste Börsenneuling der letzten Monate sein. Gestern 48,50 Euro und damit beinahe verdoppelter Kurs mit der richtigen Technik im Sektor Kleinbatterien. Damit knüpft Varta an seine ehemalige große Rolle im deutschen Batteriegschäft an, doch diesmal nicht für Autoakkus, sondern für hochwertige Stromspeicherung im Kleinformat.



