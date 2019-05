Die DZ Bank hat Linde nach Zahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert der Papiere von 156 auf 194 Euro angehoben. Der Industriegasekonzern sei solide ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die starke Marktposition von Linde in den USA zahle sich aktuell aus, da Europa durch das schwache gesamtwirtschaftliche Umfeld negativer betroffen sei. Spengler sieht durch die geplanten Aktienrückkäufe und Kostensynergien steigende operative Margen und hohes Gewinnwachstum bis 2021./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2019 / 08:53 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2019 / 09:02 / MESZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN IE00BZ12WP82

AXC0095 2019-05-17/09:29