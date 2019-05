FRANKFURT (Dow Jones)--Die Biopharmafirma Morphosys hat mit der klinischen Phase-2-Studie zum Blutkrebsmittel Tafasitamab den primären Endpunkt erreicht und damit eine wichtige Hürde auf dem Weg zur Zulassung seines ersten Medikamentes in kompletter Eigenentwicklung erreicht. Untersucht wurde in der L-Mind-Studie mit 80 Patienten der Antikörper, den Morphosys intern bisher unter der Bezeichnung MOR208 führte, in Kombination mit dem Medikament Lenalidomid. Die sogenannte beste objektive Ansprechrate (ORR) betrug gegenüber der Therapie mit nur einem Medikament nach Angaben des Unternehmens 60 Prozent. Im Mittel lebten die Patienten 12,1 Monate, ohne dass sich die Erkrankung verschlimmerte.

Getestet wurde das Mittel an Patienten mit einem wiederkehrenden oder therapieresistenten diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom. Dieser Tumor gehört zu den aggressiven, schnell wachsenden Non-Hodgkin-Lymphomen. Ursprungszellen dieser Erkrankung sind weiße Blutkörperchen. Tafasitamab ist ein gegen das Zielmolekül CD19 gerichteter humanisierter monoklonaler Antikörper.

Morphosys arbeitet an einer Markteinführung von Tafasitamab in den USA für das Jahr 2020. Die Einreichung bei der FDA laufe nach Plan, hieß es kürzlich bei Veröffentlichung der Erstquartalszahlen. In Europa hofft das Unternehmen, dass die L-Mind-Studie Grundlage der Zulassung auf dem hiesigen Markt sein könnte. Die Gespräche mit den zuständigen Behörden seien ermutigend gewesen.

