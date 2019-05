Financials: Auch am gestrigen Tag konnten am EUR denominierten Primärmarkt weitere Covered Bond (CB) Emissionen verzeichnet werden. Die ING-DiBa preiste eine Dual-Tranche mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,5 Mrd. (Tranche A: EUR 750 Mio., 8J, MS-2 BP; Tranche B: EUR 750 Mio., 20J, MS+8 BP) und einem berichteten Orderbuch von EUR 3,2 Mrd. Die spanische Abanca emittierte erstmalig einen Covered Bond. Der hypothekarisch besicherte CB mit einem Volumen von EUR 750 Mio. und einer Laufzeit von 10 Jahren wurde bei MS+38 BP gepreist. Im Senior Preferred (SP) Segment waren die Hamburg Commercial Bank und die Credit Mutuel aktiv. Hamburg Commercial Bank brachte einen SP mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von 3 Jahren bei MS+75 BP an den Primärmarkt Das Orderbuch wurde mit ...

