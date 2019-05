Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Hannover Rück mit "Overweight" und einem Kursziel von 153,30 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Markt vergleiche den Konzern nur mit anderen Rückversicherern und verkenne so die wahren Werte, schrieb Analyst Emanuele Musio in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf beispielsweise das starke Wachstum und die Eigenkapitalrendite wäre eigentlich ein Vergleich mit Lloyds passender und ein Bewertungsaufschlag gerechtfertigt./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2019 / 05:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0008402215