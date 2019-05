London (www.fondscheck.de) - Nach der jüngsten Rally nahmen Short & Leveraged (S&L)-Investoren Gewinne an den Ölmärkten mit, so die Experten von WisdomTree Europe.Bei Öl seien im April starke Abflüsse zu verzeichnen gewesen, was symptomatisch für Gewinnmitnahmen von S&L-Investoren zu sein scheine. Investoren hätten ihre Long Oil ETP-Positionen zurückgekauft und ihre Short Oil ETP-Positionen erhöht, was zu einem Rückgang von 1,1 Mrd. US Dollar an fiktiven Netto Öl ETP-Positionen geführt habe. Es werde erwartet, dass der Entzug der US-Sanktionsbefreiungen für Käufer iranischen Öls die Ölversorgung weiter einschränken werde, aber die Experten von WisdomTree Europe würden glauben, dass der größte Teil dieser Verknappung inzwischen von den Märkten gedeckt worden sei. Wenn es den USA jedoch gelinge, die OPEC von einer Produktionssteigerung zu überzeugen, könnte ein Teil der Angebotsknappheit nachlassen und den Ölpreis nach unten drücken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...