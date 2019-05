EANS-Adhoc: Kapsch TrafficCom AG / Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) für das Geschäftsjahr 2018/19 übertrifft voraussichtlich die Erwartungen. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. Geschäftszahlen/Bilanz/Gewinne 17.05.2019 Wien - Der von Kapsch TrafficCom zuletzt gegebene Ausblick für das Wirtschafsjahr 2018/ 19 sah ein EBIT auf Vorjahresniveau und einen Umsatzanstieg vor. Mittlerweile liegen ungeprüfte Ergebnisse vor. Basierend darauf erwartet das Management ein EBIT von rund EUR 57 Mio. (rund 14 % über dem Vorjahreswert von EUR 50,1 Mio.). Der Umsatz beträgt voraussichtlich rund EUR 738 Mio. (Vorjahr: EUR 693,3 Mio.). Kapsch TrafficCom wird die finalen Ergebnisse für das Wirtschaftsjahr 2018/19 am 18. Juni 2019 veröffentlichen. Rückfragehinweis: Pressekontakt: Alf Netek Chief Marketing Officer & Press Officer Kapsch Aktiengesellschaft Am Europlatz 2 1120 Wien Österreich T +43 50 811 1700 alf.netek@kapsch.net Alexandra Vieh Head of Marketing and PR, Global Kapsch TrafficCom AG Am Europlatz 2 1120 Wien Österreich T +43 50 811 1728 alexandra.vieh@kapsch.net Investorenkontakt: Hans Lang Investor Relations Officer Kapsch TrafficCom AG Am Europlatz 2 1120 Wien Österreich T +43 50 811 1122 ir.kapschtraffic@kapsch.net Ende der Mitteilung euro adhoc AXC0111 2019-05-17/10:42