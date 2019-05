Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Bremen (pts018/17.05.2019/10:20) - Die ersten beiden Bauabschnitte in Bremens aktuell größtem Bauprojekt, Gartenstadt Werdersee, wurden am 15.5.2019 als "Klimaschutzsiedlung" ausgezeichnet. Die Klimaschutzagentur energiekonsens verlieh der GEWOBA und der Projektgesellschaft Gartenstadt Werdersee (PGW) das begehrte Siegel. Vertreter aus Politik und Wirtschaft würdigten das Baugebiet. Martin Grocholl, Geschäftsführer von energiekonsens, zeigte sich sehr erfreut über die erreichten Klimaschutzziele des gemeinsamen Projekts der GEWOBA und PGW. "Auf Gebäude entfallen etwa 35 Prozent des Endenergieverbrauchs und etwa 30 Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland. Somit stellt dieser Bereich eine der großen Stellschrauben für den Erfolg der Energiewende dar", erklärte er den Hintergrund der Auszeichnung. "Voraussetzung für die Auszeichnung als Klimaschutzsiedlung ist, dass die Gebäude möglichst viel CO2-Emissionen einsparen. Wir freuen uns sehr, dass wir diese Werte in der Gartenstadt Werdersee erreicht haben und damit unseren Teil zur Klimawende beitragen können", ergänzten sowohl Stefan Fölsch, Geschäftsführer der GEWO-BA Energie als auch Peter Sakuth, Senator a.D. und Geschäftsführer der PGW. Auch Senator Dr. Joachim Lohse zeigte sich begeistert und sprach anlässlich der Auszeichnung von einem "Tag der Ernte" nach seinen acht Jahren Amtszeit als Senator für Umwelt, Bau und Verkehr. Der Geschäftsführer der PGW, Uwe Schierloh, hatte als besonderes Geschenk je einen Ziegel für seine Kollegen und den Senator dabei, gebrannt aus dem Ton, der im Boden der Baustelle gefunden wurde. Weitere Informationen unter: http://www.gartenstadt-werdersee.de und http://www.gewoba.de sowie http://www.energiekonsens.de/gartenstadt-werdersee-wird-zweite-klimaschutzsiedlu ng-in-bremen.html Bildnachweis (im Detail): Auszeichnung zur Klimaschutzsiedlung | Gartenstadt Werdersee | 15.5.2019 V.l.n.r.: Uwe Schierloh, Reiner Schümer, Peter Sakuth, Martin Grocholl, Dr. Joachim Lohse, Stefan Fölsch © Luiz Köhler (Ende) Aussender: INTERHOMES AG Ansprechpartner: Stefanie Wagner-Arndt E-Mail: presse@interhomes.de Website: www.gartenstadt-werdersee.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190517018

