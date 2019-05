Gleich zwei Immobilienfonds sind wieder geöffnet: Der Cash-Call für den Fokus Wohnen ist bereits angelaufen, die Anteilsausgabe für den Leading Cities Invest von KanAm startet am 27. Mai 2019.Die Preisrallye am Immobilienmarkt scheint kein Ende zu finden. Nach einer Prognose des Immobilienportals Immowelt dürften die Preise in der Mehrzahl der 14 größten deutschen Städte bis zum Jahr 2030 weiter kräftig zulegen. Immobilienkäufer in Berlin und in München müssten dann satte 60 Prozent mehr bezahlen. Konkret würden sich etwa in der deutschen Hauptstadt die Preise von aktuell 3.870 Euro auf dann 6.190 Euro pro Quadratmeter im Schnitt (Median) verteuern. Was für Wohnungssuchende immer mehr zum Problem wird, beschert Immobilieninvestoren hingegen klingelnde Kassen.

Den vollständigen Artikel lesen ...