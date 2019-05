Der Wasserstoff-Boom an der Börse ist ungebrochen. Jetzt startet mit Ballard Power der nächste Hot Stock durch. Zumindest in dieser Woche sprintet der US-Brennstoffzellen-Spezialist schneller als die auf hohem Niveau konsolidierenden Nel und Powercell. Das Kursplus in drei Tagen für Ballard Power beträgt rund 15 Prozent. Im Hintergrundgespräch mit uns hatte der Powercell-Vorstand nachvollziehbar dargelegt, dass deren Technologie Vorteile bei der Robustheit hat. Doch auch Ballard Power findet neue Kunden. Diese Woche etwa die News, dass man 20 Brennstoffzellen-Module für Busse in London liefert.

