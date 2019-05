Der deutsche Automobilhersteller BMW (WKN:519000) gab weitere Details zum vorläufigen Ausblick für 2019 heraus. Zudem wurde ein Kostensenkungsprogramm angekündigt. Wenn du denkst, dass diese zwei Dinge miteinander in Verbindung stehen, dann ist das richtig. BMW ist zwar nicht in Schwierigkeiten, aber die Aussichten sind nicht gerade rosig. BMWs Aussicht für 2019: Der Gewinn wird sinken In einer Vorschau auf die Gesamtjahresentwicklung sagte BMW seinen Investoren am 15. März, dass es 2019 eine leichte ...

