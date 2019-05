EVER Pharma Holding Ges.m.b.H. (Österreich) verkündete heute die Übernahme der Amneal Deutschland GmbH bekannt, einer Tochtergesellschaft von Amneal Pharmaceuticals, die das kommerzielle Geschäft des Unternehmens in Deutschland betreibt. Amneal Deutschland vertreibt bereits mehrere Produkte von EVER Pharma in Deutschland und ist ein gut etablierter Anbieter im deutschen Krankenhausmarkt. Der Name der neuen deutschen Gesellschaft wird EVER Pharma GmbH lauten.

"Diese Übernahme ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Erweiterung der Vertriebspräsenz von EVER Pharma in Europa. Mithilfe dieser neuen Operation erweitert EVER Pharma sein Portfolio in Deutschland und schafft eine solide Plattform für das Wachstum seines Portfolios und seiner Pipeline", kommentierte Georges Kahwati, General Manager von EVER Pharma.

"Wir sind erfreut, eine weitere EVER-Niederlassung in einem der wichtigsten europäischen Märkte zu gründen. Dies entspricht unserer Strategie, eine eigene Geschäftspräsenz in den Kernländern zu etablieren", ergänzte Julia Hillebrand, Managing Director und Eigentümerin.

Über EVER Pharma:

EVER Pharma ist ein vollintegrierter Pharmaspezialist mit einem klaren Fokus auf Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Produkten in den Bereichen Neurologie, Intensivmedizin, Anästhesie und Onkologie. Mit seinen eigenen angegliederten Unternehmen und Vertriebspartnern vermarktet EVER Pharma seine Produkte in über 70 Ländern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190517005142/de/

Contacts:

Weitere Informationen zu dieser Übernahme erhalten Sie von:

Norbert Hittenberger

EVER Valinject GmbH

Telefon: +43 7665 20555 860

Mobil: +43 664 80964 860

E-Mail: Norbert.Hittenberger@everpharma.com