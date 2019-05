Führungskräfte des digitalen Marketings, von AccuWeather bis Zillow, werden die Zukunft des Customer Engagement (CX) und seine entscheidende Rolle beim Aufbau von Kundenbeziehungen und Markenwert diskutieren

Das Unternehmen für Customer Engagement, Airship, gab heute die Termine und Orte für das Customer Engagement Forum 2019 bekannt, eine einjährige globale Veranstaltungsreihe. In diesen interaktiven Sitzungen diskutieren Führungskräfte vieler weltweit führender Marken ihre Pläne und Praktiken für Customer Engagement (CX) in einer digitalen Welt und statten Marketingspezialisten mit bewährten Strategien, Forschungen und Techniken aus, um mit Kunden auf intelligentere, schnellere und effektivere Weise in Kontakt zu treten.

Die Bildungsreihe mit dem Titel ELEVATE startet am 21. Mai 2019 in Santa Monica und am 30. Mai 2019 in San Francisco. Im Juni kommt die Forums-Serie nach Paris, Chicago, New York, Amsterdam und London. Die Plätze sind begrenzt; Interessenten sollten ihren Platz über die oben genannten stadtspezifischen Links reservieren. Weitere Städte und Termine werden noch in diesem Jahr bekannt gegeben.

Mit einer einzigartigen Sammlung von Referenten in jeder Stadt wird sich die Serie auf den zunehmenden Fokus auf Kundenerfahrung (Customer Experience, CX) als Schlüsselfaktor für die Wachstums- und Wettbewerbsstrategien vieler Unternehmen konzentrieren. Neben Themen wie CX-Best Practices und Innovation wird das Programm auch eine Diskussion über die Erstellung eines Geschäftsszenarios für den Wert einer besseren Kundenerfahrung (CX) beinhalten.

Gartner: "Heute geben etwas mehr als zwei Drittel der für CX verantwortlichen Vermarkter an, dass ihre Unternehmen auf der Basis von CX konkurrieren. In zwei Jahren steigt diese Erwartung noch weiter an, 81 der Befragten erwarten, dass ihre Unternehmen dies tun werden." (Gartner, Customer Experience in Marketing Survey 2017: Greater Expectations, Greater Challenges, Augie Ray, Jane-Anne Mennella, Simon Yates. Aufgefrischt 9. April 2019, veröffentlicht 5. Oktober 2017).

Die Teilnehmer des Customer Engagement Forums erhalten ein besseres Verständnis dafür, was auf dem Spiel steht, wenn es darum geht, das Kundenengagement richtig zu gestalten das Lernen über die CX-Trends, die Experten beobachten, sowie den CX-Tech-Stack und gemeinsame Teamstrukturen. Neben einem Notizbuch voller Ideen, um die Konkurrenz zu überholen und ihre KPIs zu zerschlagen, erhalten die Teilnehmer Statistiken, um ein Geschäftsszenario für den Wert eines besseren CX zu erstellen, um ihr Budget und ihre Karriere zu erhöhen.

"Forrester analysierte den Zusammenhang zwischen CX-Qualität und Umsatzwachstum für Unternehmen in fünf Branchen ... bei Unternehmen mit überlegenem CX wuchsen die Umsätze im Durchschnitt fünfmal schneller als bei ihren Wettbewerbern mit minderwertigem CX. Und das ist ein globales Phänomen." (Forrester Research, Inc., "Improving CX Through Business Discipline Drives Growth", 19. Juni 2017; aktualisiert 26. März 2018).

Unternehmen, die auf dem Customer Engagement Forum sprechen, sind AccuWeather, AMC Theatres, Expensify, Footlocker, France TV, GSN Games, Tribune Publishing, Turner Sports und Zillow, und weitere werden folgen.

"Die am schnellsten wachsenden Marken von heute heben sich von der Masse ab, indem sie einzigartige Erlebnisse bieten, die ihren Kunden überraschenden Komfort und Freude bereiten", sagte Mike Stone, SVP von Marketing bei Airship. "Das Airship Customer Engagement Forum bietet Vermarktern eine unglaubliche Gelegenheit, erfolgreiche CX-Strategien von führenden Marken zu erlernen, sowie die Programme und Taktiken, um sie umzusetzen."

Für weitere Informationen über das Airship Customer Engagement Forum 2019 oder zur Registrierung besuchen Sie bitte forum.airship.com.

Über Airship

Marketing- und Digital Experience-Teams bei Tausenden der weltweit am meisten geschätzten Unternehmen verlassen sich auf die Customer Engagement Plattform von Airship, um tiefere Verbindungen zu den Kunden herzustellen, indem sie unglaublich relevante, orchestrierte Botschaften auf jedem Kanal liefern.

Airship wurde 2009 als Pionier im Bereich der Push-Benachrichtigungen gegründet und bietet Marken heute die Daten auf Benutzerebene, Engagement-Kanäle, KI-Orchestrierung und Dienstleistungen, die sie benötigen, um Push-Benachrichtigungen, E-Mails, SMS, In-App-Nachrichten, mobile Wallet Cards und mehr genau der richtigen Person im richtigen Moment zu liefern wodurch Vertrauen aufgebaut, Engagement gesteigert, Maßnahmen vorangetrieben und Mehrwert geschaffen wird.

Erfahren Sie mehr über unsere Customer Engagement Plattform, lesen Sie unseren Blog oder folgen sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190517005156/de/

Contacts:

Nordamerika:

Dave Struzzi

Bateman Group

+1 415-697-2560

airship@bateman-group.com

Corey Gault

Airship

+1 503-206-9164

corey@airship.com

EMEA:

Nicolas Vitre

Airship

+33 1 44 56 88 21

+33 6 88 04 76 86

nicolas.vitre@airship.com

Großbritannien:

Lucinda Layton

Hotwire UK

+44 20 7608 2500

Airship@hotwireglobal.com

Frankreich:

Marion Fajgenbaum Marine Cressot

Hotwire France

+33 14 312 55 68 69

AirshipFR@hotwireglobal.com

Deutschland:

Julia da Silva Bastos

Hotwire Germany

+49 89 2620 81 89

airshipde@hotwireglobal.com

Spanien:

Beatriz Pérez

Hotwire Spain

+34 917 44 1265

beatriz.perez@hotwireglobal.com

Italien:

Sara Tetti

Hotwire Italy

+39 349 5788052

AirshipIT@hotwireglobal.com