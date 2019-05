Original-Research: Almonty Industries Inc. - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Almonty Industries Inc. Unternehmen: Almonty Industries Inc. ISIN: CA0203981034 Anlass der Studie: Q2 18/19 Ergebnisse Empfehlung: Kaufen seit: 17.05.2019 Kursziel: CAD 1,35 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981034) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von CAD 1,25 auf CAD 1,35. Zusammenfassung: Der Umsatz im zweiten Quartal 18/19 lag mit CAD13,1 Mio. (Q2 17/18: CAD17,3 Mio.) nahe an unseren Erwartungen, aber das EBITDA aus dem Bergbau lag mit CAD7,3 Mio. (Q2 17/18: 7,6 Mio. CAD) deutlich über unserer Prognose von CAD4,7 Mio. Dies ist eine starke Entwicklung, da das Liefervolumen und die Preise um 3,9% bzw. 16,7% zurückgingen, und ist hauptsächlich auf eine Verringerung der Produktionskosten um 41% im Quartalsvergleich zurückzuführen. Über 60% der Kostensenkung entfielen auf die Mine Los Santos, bei der die Kosten aufgrund des Übergangs vom Abbau von frischem Erz zur Verarbeitung von Abraum stärker sanken, als wir erwartet hatten. Währenddessen zeigt die Entwicklungsarbeit bei Sangdong, dass die Blockmodelle im letzten technischen Bericht über das Projekt (August 2016) konservativ sind. Aus unserer Sicht stellt diese Arbeit ein Derisking des Projekts dar und könnte die Finanzierung zu günstigeren Konditionen ermöglichen, als dies sonst möglich gewesen wäre. Die Pilotproduktion von handelsüblichem Konzentrat soll nächsten Monat beginnen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei und erhöhen das Kursziel auf 1,35 CAD (bisher: 1,25 CAD), was hauptsächlich auf die Reduzierung der Kostenbasis bei Los Santos zurückzuführen ist. First Berlin Equity Research has published a research update on Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981034). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from CAD 1.25 to CAD 1.35. Q2 18/19 revenue at CAD13.1m (Q2 17/18: CAD17.3m) was close to our expectation but EBITDA from mining operations at CAD7.3m (Q2 17/18: CAD7.6m) was clearly above our forecast of CAD4.7m. This is a strong performance given that shipment volume and pricing were down 3.9% and 16.7% respectively, and is due mainly to a 41% q-o-q reduction in production costs. Over 60% of the cost reduction was attributable to the Los Santos mine where costs fell further than we had expected due to the transition from mining of fresh ore to processing of tailings. Meanwhile, development work at Sangdong demonstrates that the block models in the most recent technical report on the project (August 2016) are conservative. In our view this work is derisking the project and could facilitate funding at more favourable terms than would otherwise have been available. Pilot production of commercial grade concentrate is due to begin next month. We maintain our Buy recommendation and raise the price target to CAD1.35 (previously: CAD1.25) due mainly to the reduction in the cost base at Los Santos. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18075.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

May 17, 2019 05:27 ET (09:27 GMT)