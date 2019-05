Künstliche Intelligenz ist das Zukunftsthema für Politik und Wirtschaft. Doch wo soll der Nachwuchs herkommen? Viele Unis sind dabei, ihre Fachbereiche auszubauen. Hier kann man schon Fächer mit KI-Bezug studieren.

"Studiere Zukunft! Studiere humanoide Robotik!" Damit wirbt die Berliner Beuth Hochschule für Technik auf Youtube für ihren neuen Studiengang. Noch ist die Zahl an Universitäten, an denen Schul- oder Bachelorabsolventen Fächer mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz studieren können, überschaubar. Wissenschaftler sind sich zwar in ihrem Lamento einig, dass Deutschland bei den sogenannten Zukunftstechnologien im internationalen Vergleich unzureichend aufgestellt ist. An den Unis herrscht dennoch Aufbruchstimmung. Neue Institute und Forschungsverbünde schießen förmlich aus der Landkarte. Andere mit altehrwürdigen naturwissenschaftlichen Fakultäten erweitern die Angebote ihrer Informatik-Institute und rekrutieren neues Lehrpersonal für Lerninhalte rund um KI.

Die Technische Universität München (TUM) etwa hat jüngst den interdisziplinären Masterstudiengang "Robotics, Cognition, Intelligence" eingeführt. Der Studiengang vereint Lehrinhalte aus Maschinenbau, Elektrotechnik und Informatik. Die TUM eröffnete parallel dazu im Oktober 2018 die Munich School of Robotics and Machine Intelligence, wo interdisziplinär an der Arbeit der Zukunft, Gesundheitstechnologie und Mobilität geforscht wird. Ihr Gründungsdirektor Sami Haddadin wurde kürzlich mit dem Leibniz-Preis ausgezeichnet.

Die Universität Tübingen hat die Angebote des Instituts für Informatik stark erweitert. In den Fachbereich fallen mittlerweile Medieninformatik, Medizininformatik, Bioinformatik, Kognitionswissenschaft und Computerlinguistik - letztere gehört zur Sprachwissenschaft und ist sogar in der Philosophischen ...

