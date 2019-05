Endlich kommt der Mercedes-Benz EQC auf den Markt! In Oslo konnten wir das Elektroauto im SUV-Format jetzt erstmals fahren. Die Erlebnisse gibt es in unserer neuen eMOTION-Ausgabe - inklusive spannender Interviews und Eindrücke vom Elektro-Feeling im eMobility-Musterland Norwegen. electrive.net-Chefredakteur Peter Schwierz hat sich in Oslo mit dem Mercedes EQC auf Spurensuche begeben, um das Erfolgsgeheimnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...